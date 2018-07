Guvernul a adoptat indicatorii tehnico-economici pentru construirea simulatorului de zbor Boeing 737

Ziare.

com

"Au fost adoptati indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui centru de instruire pentru piloti, echipat cu un simulator complet de zbor Full Flight Simulator Boeing 737 Next Generation. Este o investitie care va fi realizata de Scoala Superioara de Aviatie Civila, care este in subordinea Ministerului Transporturilor. Scoala Superioara de Aviatie Civila va crea infrastructura necesara pentru prima facilitate din tara noastra dotata cu simulatoare de zbor complete, destinata formarii si pregatirii pilotilor", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei de joi.In prezent, pilotii se antreneaza in afara tarii, ceea ce implica mari costuri. Construirea unui simulator de zbor in Romania ar avea mai multe beneficii, printre care si costuri mai mici, dar si venituri suplimentare pentru Scoala Superioara de Aviatie Civila, a adaugat Barbu."Potrivit legislatiei in vigoare, pilotii trebuie sa faca pregatire pe un astfel de simulator de zbor pentru a putea opera aparate de zbor. In prezent, se pregatesc si isi mentin antrenamentul in afara tarii, fapt care genereaza costuri si pentur companiile respective, dar si pentru pilotii care vor sa fie la curent cu tot ceea ce inseamna astfel de activitati. Avand in vedere ca sunt costuri ridicate, nicio entitate din tara nu pune in acest moment pilotilor o astfel de tehnologie.Beneficiile: dezvoltarea activitatii de baza a Scolii Superioare de Aviatie Civila si facilitarea organizarii de cursuri de formare la cele mai inalte standarde internationale, vor fi generate si venituri suplimentare pentru Scoala, vor fi costuri mai scazute cu pregatirea pilotilor pentru transoportatorii aerieni cu baza de operare in Romania si se vor crea si noi locuri de munca", a explicat purtatorul de cuvant al Guvernului.