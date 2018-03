Incident intr-un avion Blue Air care zbura spre Bucuresti: Un bulgar a vrut sa intre in cabina pilotilor

Ziare.

"In timpul zborului Blue Air, ce a decolat, pe 27 martie, de pe Aeroportul Birmingham la ora locala 17:42 si a aterizat, conform programului de zbor, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti la ora locala 22:24, unul dintre pasageri a exprimat un comportament neadecvat, cu semne de nervozitate si limbaj incoerent", se arata in comunicat.Respectand procedurile, comandantul aeronavei a anuntat autoritatile de pe aeroportul Henri Coanda. In tot acest timp, pasagerul nu a dat semne de violenta fata de echipaj ori alti pasageri, potrivit companiei."Intrucat comportamentul pasagerului in varsta de 27 de ani a continuat sa se deterioreze si respectand procedurile in vigoare, echipajul a decis imobilizarea si plasarea lui in partea din spate a cabinei. Pasagerul nu a opus rezistenta, nu a existat panica la bord in niciun moment, intreaga situatie fiind gestionata cu maxim de profesionalism de echipajul nostru experimentat si bine pregatit", se arata in comunicat. Aeronews scrie ca pasagerul are 27 de ani si este de origine bulgara. In timpul zborului, barbatul s-ar fi ridicat de pe scaun si s-ar fi indreptat spre cockpit, fortand usa si intreband-o pe sefa de cabina care este codul de acces.Dupa ce aceasta nu i-a raspuns, el s-a enervat si a inceput sa se agite, moment in care sefa de cabina, impreuna cu 2 pasageri, au reusit sa-l lege si sa-l imobilizeze pana la aterizarea pe aeroport, unde a fost predat autoritatilor.