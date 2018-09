Incident pe Aeroportul Otopeni: Un avion Blue Air a lovit cu coada pista la decolare

Ziare.

Aparatul de zbor a decolat la ora 16:44 catre Liverpool, iar incidentul s-a produs la scurt timp de la decolare, in momentul in care avion se ridica de la sol.170 de oameni se aflau la bordul avionului.Compania aeriana Blue Air a confirmat incidentul si a anuntat ca pasagerii sunt in singuranta si vor fi preluati de alta cursa."Zborul 0B133, care a decolat in aceasta dupa-amiaza de pe Aeroportul Otopeni cu destinatia Liverpool, s-a reintors la Bucuresti ca urmare a deciziei comandantului. Respectand procedurile in vigoare si pentru ca siguranta este prioritara la Blue Air, echipajul a decis sa revina pe Otopeni ca urmare a unei suspiciuni de defectiune tehnica", se scrie in comunicatul de presa al Blue Air.Blue Air precizeaza ca, pentru a elimina orice suspiciune si pentru linistea pasagerilor, avionul a aterizat pe Aeroportul Otopeni in conditii de maxima siguranta, la ora 18:25, pentru efectuarea verificarii tehnice."Pentru a diminua disconfortul creat de realizarea procedurilor de inspectie, compania a luat decizia ca pasagerii sa fie transportati cu o alta aeronava Blue Air si sa ajunga la destinatie in cel mai scurt timp posibil", se subliniaza in comunicatul Blue Air.