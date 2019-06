Intarziere de 4 ore pentru avionul Cluj-Bucuresti: Bataie de joc! Avem dreptul la despagubiri!

Ziare.

com

Cursa 0B 312 operata de Blue Air care trebuia sa plece vineri la 22.30 din orasul transilvanean spre Capitala a plecat sambata la ora 02.20.Potrivit primelor informatii, aeronava ar fi avut o defectiune tehnica."Dincolo de intarzierea foarte mare, extrem de deranjanta a fost si lipsa de transparenta a companiei aeriene. Informatiile despre intarziere au venit dupa ora 22.30, cand era planificata decolarea. Pana atunci nu a venit nicio informare oficiala!Unii pasagerii, clujeni fiind, au cerut schimbarea zborului cu unul de sambata dimineata. Insa ceilalti, as zice cel putin jumatate - printre care ma numar si eu - nu au ales aceasta optiune pentru ca fie erau nevoiti sa ajunga in Bucuresti, fie nu aveau bani de inca o noapte de cazare.Reprezentantii companiei au facut refund-uri si redirect-uri pentru cei care au ales sa plece cu un zbor de sambata dimineata.Eu am facut o cerere de despagubire, pentru ca Regulamentul European prevede plati compensatorii pentru intarzieri incepand de la 3 ore. Cei care nu le-au depus la ghiseul Blue Air in noaptea trecuta, pot face acest lucru pe site-uri de genul FlightClaim.ro . Despagubirea ar trebui sa fie de cel putin 250 de euro, pe langa pretul biletului, din calculele facute pe site-ul FlightClaim si din informatiile obtinute de la oficialii din aeroport. Si asta indiferent daca ai optat pentru schimbarea zborului sau nu.Lipsa transparentei in comunicare, pentru ca informatiile au ajuns tarziu si fragmentat la noi, este o bataie de joc crasa", a declarat Constantin Pescaru, unul dintre pasagerii cursei, pentruEl a mai precizat ca, desi pe tabela ora actualizata de plecare era 02.00, decolarea s-a facut efectiv la 02.20.a solicitat explicatii companiei si le vom publica de indata ce le vom primi.