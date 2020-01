Iranul refuza sa predea americanilor cutiile negre ale avionului Boeing prabusit la Teheran

Ziare.

"Nu le vom da cutiile negre constructorului (Boeing) si americanilor", a declarat seful Organizatiei iraniene a aviatiei civile, Ali Abedzadeh, citat de agentia Mehr."Nu stim clar in acest stadiu catre ce tara vor merge cutiile negre pentru investigatie", a adaugat oficialul citat, care a mai spus ca, in conformitate cu legile internationale aplicabile transportului aerian, tara unde s-a produs accidentul conduce investigatia, dar Ucraina, tara unde era inregistrat avionul prabusit, va putea de asemenea sa participe la ancheta, relateaza AFP.Conform regulilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (ICAO), din care fac parte inclusiv Iranul, SUA si Ucraina, investigarea accidentelor aviatice revine intr-adevar statului unde s-a produs un astfel de accident.Totusi, putine state dispun de mijloacele tehnice necesare analizei cutiilor negre, printre acestea numarandu-se SUA, Germania, Franta si Marea Britanie.Avionul Boeing 737-800 al companiei Ukraine International Airlines s-a prabusit miercuri, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran . Aparatul de zbor a cazut in apropierea aeroportului si a fost cuprins de flacari. Toate cele 176 de persoane aflate la bord au decedat.