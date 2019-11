Israel: Queen of the Sky, un 'jumbo jet' al companiei El Al, si-a desenat propria silueta la ultimul sau zbor

Ziare.

com

Ultimul zbor comercial Boeing 747 al El Al, LY1747, plecat de la Roma cu destinatia Tel Aviv, a aterizat, duminica dupa-amiaza, pe aeroportul Ben-Gurion. Acest zbor a reprezentat finalul a 48 de ani de activitate a avioanelor Boeing 747 pentru compania El Al, moment marcat printr-o "pictura pe cer" a unui Boeing 747 deasupra Marii Mediterane, in apropierea Ciprului, imagine vizibila pentru cei care urmreau online traseul avionului.Ultimul zbor transatlantic al unui El Al 747 a avut loc la 14 septembrie, atunci pornind de pe aeroportul JFK din New York.El Al s-a numarat printre primele companii care au cumparat celebrul avion Boeing 747.In mai 1991, a stabilit un record de cei mai multi pasageri la bord, aducand 1088 de evrei etiopieni in Israel. Avionul, pregatit in avans ca sa aiba o capacitate de 760 de locuri, a aterizat la Addis Abeba ca parte a Operatiunii Solomon de transportare a 14.500 de evrei etiopieni in Israel. Deoarece tot mai multi pasageri se urcau in avion si au ocupat toate locurile, capitanul Arie Oz, un supravietuitor al Holocaustului care a pilotat si un avion Hercules la operatiunea de salvare a ortaticilor Entebbe din 1976, a autorizat primirea mai multor pasageri la bord.Astfel, sute de oameni au calatorit asezati pe culoare, cu copiii in brate. Cu 1.088 de pasageri, inclusiv doi bebelusi nascuti in timpul zborului, acesta ramane zborul detinator recordului de cei mai multi oameni care au calatorit cu un singur avion. Scoaterea din activitate a flotei 'jumbo' a companiei nationale israeliene este parte a strategiei companiei de a renunta la avioanele vechi si a le inlocui cu unele noi, moderne.Flota va fi inlocuita cu una de avioane Dreamliner, care va opera catre destinatii din America de Nord, dar si din mai multe orase din Europa si din Asia.