KLM a iscat o furtuna de critici dupa ce le-a cerut mamelor care alapteaza sa se acopere

Dupa ce o utilizatoare de Twitter, Heather Yemm, a chestionat KLM despre politica sa privind alaptarea, compania a raspuns ca, desi practica este "permisa", mamele ar putea fi rugate sa se acopere "daca alti pasageri ar fi ofensati de acest lucru", informeaza AP."In calitatea de companie aeriana internationala, transportam pasageri din medii diferite. Nu toti pasagerii se simt confortabil sa vada femei alaptand in vecinatatea lor si, uneori, acesti pasageri se plang la personalul de zbor".Pe Twitter, utilizatorii au criticat rapid abordarea companiei aeriene."Sunt vegetarian si sustinator al drepturilor animalelor. Cred ca gandul/vederea altor oameni care-si indeasa carnea unui animal mort in gura este incredibil de ofensatoare. Imi confirmati, va rog, ca veti cere pasagerilor sa-si acopere capul si mancarea in timp ce mananca?", a scris unul dintre acestia, in timp ce altii au declarat ca nu vor mai zbura din nou cu KLM sau vor ignora in mod deliberat aceasta politica.Disputa vine dupa o postare pe Facebook a unei mame care a povestit ca i s-a spus sa se acopere in timp ce alapta pe un zbor KLM de la San Francisco la Amsterdam.Shelby Angel din Sacramento, California, sustine ca i-a fost spus de catre un membru al personalului de zbor: "Daca doriti sa continuati sa alaptati, va trebui sa va acoperiti"."I-am spus ca nu, ca fiicei mele nu-i place sa fie acoperita. Asta ar fi suparat-o aproape la fel de mult ca sa nu o alaptez. Apoi m-a avertizat ca, daca se va plange cineva, va fi treaba mea sa ma descurc".In replica, KLM a precizat ca a inteles dezamagirea pasagerei si ca va transmite mesajul sau colegilor.In urma disputei si alte companii au simtit nevoia sa ii precizeze politicile cu privire la alaptare.Daca EasyJet a indicat ca "sustinem mamele care alapteaza si puteti sa va hraniti copilul la bord oricand", British Airways a explicat ca nu are o politica oficiala cu privire la acest subiect.