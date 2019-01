Manevre de Top Gun in Marea Neagra: un Suhoi rusesc i-a taiat calea unui avion american trecand la 1,5 metri

Ziare.

"Marti, 29 ianuarie, un avion american EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian deasupra Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Su-27. Aceasta interactiune este considerata ca fiind nesigura din cauza faptului ca avionulsi a trecut(de supraveghere maritima - n.red.), care a fost nevoita sa zboareSu-27. Interceptarea a durat doua ore si 40 de minute", anunta Flota a VI-a a Fortelor Navale americane."Armata rusa are dreptul sa efectueze operatiuni in spatiul aerian international, dar trebuie sa respecte standardele internationale de securitate si sa evite astfel de incidente, inclusiv Acordul de evitare a incidentelor in apele internationale din anul 1972. Actiunile nesigure sporesc riscul unor interpretari gresite si a unor coliziuni in aer. Avionul american zbura in conformitate cu reglementarile internationale si nu a provocat activitatile ruse", subliniaza Flota a VI-a a Fortelor Navale americane.Incidentele de genul acesta au devenit tot mai frecvente, in ultima perioada, in Marea Neagra.