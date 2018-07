Martor al prabusirii MIG-ului: Pilotul e un erou! Daca se catapulta, avionul isi continua drumul spre public

Ziare.

com

"Daca pilotul se catapulta, avionul isi continua drumul spre public si ar fi fost jale.... Un om deosebit care a facut sacrificiul suprem.... Am fost acolo... A fost un erou... Condoleante!", scrie Stefan Leau."Cred ca toti cei care am luat parte la acest show ar trebui sa ii multumim si sa ii aducem un omagiu! Multumesc, eroul nostru! Dumnezeu sa aiba grija de tine asa cum si tu ai avut grija de noi azi! Condoleante familiei", a scris si Andreea Baranga.Teoria fusese avansata si de Sorin Stoicescu, fost sef al Aviatiei Civile din Romania, care a spus ca pilotul ar fi refuzat o catapultare din timp, pentru a evita o tragedie."Pilotii sunt foarte bine instruiti in astfel de situati, iar educatia lor este foarte stricta. Nu au voie sa se catapulteze si sa riste ca aeronava sa ajunga in zona unde se afla publicul. Eu presupun ca pilotul nu a vrut sa se catapulteze, ca sa evite astfel o tragedie", a declarat pentru Mediafax Sorin Stoicescu.Potrivit acestuia, la show-urile aviatice exista reglementari foarte stricte, prin care avioanele nu pot zbura pe deasupra zonei unde se afla publicul, insa, de multe ori, aeronavele, mai ales cele de vanatoare, pot ajunge in zonele respective, asta datorita vitezei foarte mari de rulare.Un aparat de zbor MIG 21 Lancer s-a prabusit sambata, intre judetele Ialomita si Calarasi. Mii de oameni se aflau in zona si participau la evenimentele dedicate Zilei Portilor Deschise, la Baza 86.Pilotul, Florin Rotaru, si-a pierdut viata. In memoria sa, reprezentantii Ministerului Apararii au realizat un videoclip pentru a-si arata pretuirea fata de colegul lor.