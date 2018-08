Mexic: Un avion de pasageri s-a prabusit si a luat foc imediat dupa decolare

Durango governor says no deaths have been reported after Aeromexico airliner crash, but there are injuries. https://t.co/L2BfUs6iu8 - @NBCNews pic.twitter.com/mIPOUTzsyp - Breaking News (@BreakingNews) July 31, 2018

Ziare.

com

Ministerul Transporturilor din Mexic a comunicat ca aeronava s-a prabusit, marti, in jurul orei locale 16:00 (ora Romaniei, miercuri, 00:00), la aproximativ 10 kilometri departate de aeroportul international General Guadalupe Victoria din Durango.Gerardo Ruiz Eparza, ministrul mexican al Transporturilor, a declarat ca la bordul aeronavei se aflau 97 de pasageri si patru membri ai echipajului, adaugand ca "avionul s-a prabusit la decolare".Grupo Aeroportuario, care administreaza aeroportul, a transmis ca se crede ca accidentul a fost cauzat de conditiile meteo nefavorabile.Un purtator de cuvant al aeroportului a declarat ca, pana in acest moment, nu exista informatii ca s-ar fi inregistrat decese in urma accidentului.Aeroportul a fost inchis dupa prabusirea aeronavei.Aeronava companiei Aeromexico, un aparat de tip Embraer 190 cu o capacitate maxima de 100 de pasageri, decolase de la Durango si se indrepta spre Ciudad de Mexico, a anuntat compania aeriana.Jose Aispuro, guvernatorul statului Durango, a declarat ca autoritatile au confirmat supravietuirea tuturor persoanelor aflate la bordul aeronavei prabusite, relateaza Associated Press.Guvernatorul a precizat ca 49 de persoane au fost spitalizate, si doar pilotul si o alta persoana au suferit rani grave, insa sunt intr-o stare stabila.Oficialul a mai adaugat ca 103 persoane se aflau la bordul aeronavei, spunand ca doi pasageri minori nu au fost inclusi in numaratoarea precedenta.Alejandro Cardoza, un purtator de cuvant al agentiei locale de protectie civila, a declarat ca avionul a aterizat fortat la aproximativ 10 kilometri de aeroport.Aeronava a luat foc dupa prabusire, insa majoritatea persoanelor aflate la bord au reusit sa iasa din avionul avariat prin propriile forte, potrivit oficialilor mexicani.