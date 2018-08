Noua avioane au fost aduse la sol in America de Sud in urma unor amenintari cu bomba

Ziare.

Cel putin doua dintre avioane erau operate de LATAM Airlines si trei de Sky, o companie low-cost din Chile, conform companiilor, relateaza Reuters.Victor Villalobos Collao, directorul general al DGAC, a declarat ca au fost facute in total 11 amenintari, doua dintre ele fiind "fictive" iar celelalte noua s-au referit la zboruri existente. Niciuna dintre aeronave nu avea explozibil la bord iar cel putin unul dintre avioane a putut sa isi reia ulterior zborul, a adaugat Collao.El a adaugat ca birourile LATAM si DGAC au primit avertizarea privind posibile bombe la bordul avioanelor iar politia incearca in prezent sa ii gaseasca pe cei responsabili.Pentru patru dintre zboruri, Santiago, capitala din Chile, era ori destinatia ori punctul de plecare. Unul dintre zboruri, Sky 162, a decolat de pe aeroportul Merino Benitez din Santiago si se indrepta catre orasul nordic Antofagasta atunci cand a fost redirectionat inapoi catre Santiago.Un alt zbor, LATAM 800, care a decolat din Auckland, in Noua Zeelanda, a aterizat de urgenta la Santiago. Avionul este cercetat in prezent de autoritati , a anuntat DGAC.