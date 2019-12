Noua morti si trei raniti dupa ce un avion s-a prabusit in SUA

Ziare.

In total, in avion se aflau 12 persoane. Pilotul a fost printre cei care si-au pierdut viata.Avionul de mici dimensiuni s-a prabusit dupa-amiaza intr-o zona rurala, dupa ce a plecat din Chamberlain (Dakota de Sud) si se indrepta spre un aeroport din statul Idaho, centrul Americii, la circa 1.000 de kilometri distanta, unde locuiau pasagerii.In ciuda conditiilor meteorologice extreme, echipele de salvare au reusit sa localizeze cei trei supravietuitori, care au fost dusi la spital in orasul Sioux Falls.Cauza accidentului este investigata, desi este posibil ca furtuna sa intarzie actiunea si rezultatele. Avionul era un Pilatus PC-12 (foto), cu capacitate de noua pasageri in afara echipajului.Potrivit Administratiei Federale a Aviatiei, in SUA se prabusesc in medie trei avioane de mici dimensiuni pe zi. In 2018, au murit 393 de persoane in astfel de accidente.