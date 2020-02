O companie aeriana ar putea plati despagubiri unui caine, dupa ce zborul sau a fost anulat

Ziare.

Cainele, pe nume Jack, urma sa ia un zbor de dimineata intre Palermo si Lampedusa, pe 14 ianuarie, alaturi de proprietarii sai, insa cursa a fost anulata din motive tehnice, astfel ca acestia din urma au depus o cerere de despagubire, citata de DPA.Proprietarii lui Jack au primit 250 de euro fiecare sub auspiciile reglementarilor europene privind despagubirile pentru zboruri pe distanta mica, de sub 1.500 de kilometri, insa, in prezent solicita aceeasi suma pentru Jack, al carui bilet a costat 27 de euro.Legislatia UE care reglementeaza despagubirile pentru pasagerii care se confrunta cu intarzieri sau anulari ale zborurilor nu specifica si daca aceste compensatii sunt destinate exclusiv oamenilor."Desi povestea suna nebuneste, ea este adevarata", a declarat vineri directorul executiv al DAT, Jesper Rungholm, adaugand ca a fost sfatuit sa plateasca compensatia lui Jack. "Cainele este insa o proprietate, nu poti plati despagubiri unei proprietati", a argumentat el.Compania aeriana nu a respins insa cererea, a mai precizat acesta, ci cauta in prezent o solutie.Daca compania va plati, Jack va deveni primul caine care primeste despagubiri in conformitate cu reglementarile UE, a declarat Montserrat Barriga, directoarea Asociatiei Companiilor Aeriene Regionale Europene, pe Twitter.