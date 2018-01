O cursa Blue Air s-a intors de pe pista din cauza unei altercatii intre doi pasageri

Ziare.

"Zborul Blue Air 0B158 ce urma sa decoleze de pe Aeroportul din Lisabona la ora 13:05, ora locala, cu destinatia Otopeni, a avut o intarziere la decolare de aproximativ 50 de minute. Motivul este legat de o altercatie intre doi pasageri.In conformitate cu Codul Aerian si Programul national de siguranta in aviatia civila, echipajul Blue Air a aplicat masurile necesare. Astfel, comandatul a decis anularea procedurii de decolare si reintoarcerea la pozitie, pentru a debarca pasagerul turbulent", se arata in comunicatul remis in cursul serii de marti de Blue Air redactieiCompania spune ca se va intrepta impotriva scandalagiului pentru neajusurile pe care acesta l-a creat."In acest context, si in baza celor doua documente amintite mai sus, compania Blue Air va depune plangere impotriva pasagerului care a provocat atat disconfortul celorlalti pasageri, cat si intarzierea aeronavei, situatia din urma generand costuri suplimentare pentru compania noastra", se mai arata in comunicatul companiei aeriene.Citeste si despre avionul Blue Air care a aterizat de urgenta la Palermo, dupa ce era sa se prabuseasca in Mediterana G.K.