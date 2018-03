O cursa WizzAir a decolat de pe Otopeni cu 25 de ore intarziere. UPDATE Explicatiile companiei

WizzAir explica intarzierea zborurilor

Pasagerii aflati in Romania au asteptat vineri seara ore intregi in avion decolarea, fara sa li se comunice nimic despre motivul intarzierii, iar in cele din urma cursa a fost reprogramata de companie pentru a doua zi, la 18:55, informeaza corespondentulOamenii au fost nevoiti sa ramana inca o noapte in Bucuresti, iar sambata au incercat din nou sa plece, insa la ora stabilita pentru decolare au gasit cursa WizzAir in aceeasi situatie.Motivul invocat de reprezentantii companiei din Aeroportul Otopeni, dupa insistentele pasagerilor, a fost caWizz Air a confirmat ulterior pentru Ziare.com ca intarzierea a avut legatura si cu programul legal de munca al pilotilor.Compania aeriana le-a oferit pasagerilor blocati in Bucuresti cazare pentru noaptea trecuta, cate un sendvis si cate o sticla de apa.Multi au preferat sa se descurce singuri, in masura posibilitatilor. Pentru cei din Bucuresti a fost mai usor, insa unii pasageri din afara localitatii au fost nevoiti sa accepte cazarea oferita de WizzAir. O familie cu doi copii, de exemplu, a fost cazata de companie intr-o camera de hotel cu doua paturi, informeaza corespondentulAmanarea acestei curse Bucuresti - Malmo pentru mai bine de 24 de ore i-a afectat si pesi care au ramas blocati in aeroportul suedez, al patrulea cel mai important din tara.Acesti pasageri se pare ca au fost un pic mai norocosi decat cei blocati la Bucuresti, deoarece au primit din partea companiei cazare cu mic dejun, transfer gratuit de la si spre aeroport, precum si vouchere pentru mancare in aeroport (28 euro), potrivit unor"Am avut noroc ca oamenii astia de aici de la aeroport au fost foarte draguti. Altfel, Wizz-ul e zero. Ne-au dat un mail si atat. La capitolul comunicare sunt zero barat", a declarat pentru Ziare.com unul din pasagerii care asteapta de vineri seara sa se intoarca in Romania cu aceasta cursa WizzAir.La Bucuresti, explicatiile si profesionalismul angajatilor companiei au fost la standarde mult mai scazute, potrivit surselor noastre din Aeroportul Otopeni.Pasagerii blocati in Suedia au fost adusi din nou la aeroport, sambata, la ora 15:30, iar zborul lor ar fi trebuit sa decoleze la ora 21:00, insa avionul care urmeaza sa ii ia a plecat din Bucuresti abia la 20:15, astfel ca si intoarcerea din Malmo va fi amanata considerabil.(ploaie inghetata) la aeroportul de plecare, zborurile Wizz Air W6 3209 si W6 3210 dintre Bucuresti si Malmo din 2 martie au fost reprogramate pentru a doua zi.Pasagerii zborurilor afectate au fost tratati in conformitate cu politica Wizz Air si reglementarile relevante si li s-au acordat apa, gustari si, in anumite situatii, cazare sau decontarea cheltuielilor.Ne straduim sa ne mentinem pasagerii bine informati despre orice schimbare aparuta prin trimiterea de sms-uri si notificari prin e-mail. Desi conditiile meteo sunt un afara controlului companiei,. Siguranta pasagerilor si a echipajului ramane prioritatea numarul unu a companiei Wizz Air", se arata intr-un comunicat oficial al companiei aeriene remis Ziare.com sambata seara, la ora 20:32, la scurt timp dupa decolarea cursei Bucuresti-Malmo.