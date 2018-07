O jurnalista de la Euronews si baiatul ei bolnav de epilepsie au fost dati jos din avion

Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties - v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM - Isabelle Kumar (@Isabelle_kumar) July 25, 2018

Ziare.

com

Membrii echipajului unei aeronave operate de Emirates l-au obligat pe tanar si pe membrii familiei sale sa se dea jos din avion, din cauza ca baiatul suferea de epilepsie, noteaza The Guardian. Eli, in varsta de 17 ani, este fiul jurnalistei de la Euronews Isabelle Kumar. Ea si familia ei trebuiau sa plece, miercuri, din Dubai spre Franta, insa insotitorii de zbor i-au obligat sa coboare din avion.Inainte de zbor, Kumar a sunat la compania aeriana pentru a se asigura ca langa locul din avion al fiului ei este disponibil un alt loc liber, in cazul in care baiatul are o criza de epilepsie. Cand echipajul a aflat acest lucru, a cerut sa vada imediat un aviz medical care sa ateste boala tanarului."Initial, nu am reusit sa gasesc documentul, asa ca l-am sunat pe medicul nostru si i-am spus sa trimita un e-mail companiei cu avizul necesar. L-a trimis imediat", a povestit femeia. "Doctorul lui Eli a vrut sa vorbeasca cu insotitorii de zbor, insa acestia au refuzat sa vorbeasca cu el, au refuzat sa verifice avizul si au refuzat sa ne asculte", a adaugat jurnalista.Insotitorii de zbor au spus ca documentul trebuia aratat angajatilor companiei de la sol, si nu celor din avion. In plus, acestia au inceput sa o ameninte pe Kumar si pe familia sa - aceasta mai are doi gemeni - ca daca nu se dau jos din avion cat mai repede cheama politia."Copiii plangeau, Eli era epuizat, isi musca mana. Asa face el fata stresului. Isi tinea capul in maini... Am reusit sa ne debarcam ok, iar la sol ne astepta o echipa medicala. Nici ei nu au putut intelege de ce am fost dati jos din aeronava. Au fost de acord imediat ca Eli era apt de zbor, insa nu ni s-a permis sa ne urcam inapoi in avion. Lipsa de umanitate a celor de la Emirates a fost socanta", a povestit Isabelle Kumar.Un purtator de cuvant al Emirates a declarat ca firmei "ii pare rau pentru neplacerile cauzate doamnei Kumar si familiei sale"."Astfel de situatii sunt, de obicei, dificil de evaluat de catre personalul de la bord, care a optat sa actioneze in interesul sigurantei pasagerilor nostri, precum si in baza consultantei echipei medicale", a mai transmis purtatorul de cuvant.