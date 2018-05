O noua ipoteza in cazul avionului disparut acum 4 ani in Oceanul Indian: Pilotul s-a sinucis si l-a scufundat in mod deliberat

Ziare.

O investigatie realizata de o echipa formata din experti in aviatie sugereaza ca pilotul a scufundat in mod deliberat aparatul de zbor in Oceanul Indian, pentru ca a vrut sa se sinucida, scrie CBS News "S-a sinucis (pilotul - n.red.) . Din pacate, a ucis pe toata lumea care se afla la bord, si a facut-o in mod deliberat", a spus Larry Vance, unul dintre cei care au contribuit la investigatie.Capitanul Simon Hardy a reconstituit planul de zbor al aparatului disparut, cu ajutorul unui sistem radar. El a spus ca Shah (pilotul aeronavei disparute - n.red.) a zburat de-a lungul frontierei maritime dintre Malaezia si Thailanda, trecand dintr-un spatiu aerian in altul, pentru a evita detectarea."A reusit. Pentru ca stim sigur ca armata nu a putut intercepta aeronava", a spus Hardy.De asemenea, specialistul a facut si o descoperire cel putin ciudata: avionul a survolat "ca si cum si-ar fi luat la revedere" de la insula Penang, ceea ce i-ar fi permis pilotului "o ultima privire emotionala" asupra locului natal.Intrebat de ce ar fi vrut pilotul sa se uite spre Penang, Hardy a edificat misterul: "S-ar putea sa fi fost un lung si emotionant ramas bun" de la insula."Cred ca aeronava a fost controlata pana la sfarsit. Nu e vorba de un accident", spune capitanul Hardy.Daca ipoteza este reala, sustine specialistul, aparatul de zbor s-ar afla intr-o cu totul alta locatie decat cea in care se fac in prezent cautarile."A existat o misiune: pilotarea aeronavei cat mai departe de civilizatie, ceea ce ar amplasa aparatul de zbor mult in afara zonei in care se fac in prezent cautarile", a subliniat Hardy.Bucatile descoperite pana acum sunt o dovada suplimentara ca pilotul a detinut controlul aeronavei si nu a fost vorba de un accident aviatic. Karry Vance remarca ca unul dintre fragmentele recuperate ar fi trebuit sa fie "presat, lovit, in conditiile in care ar fi fost un accident, pentru ca apa intra in interiorul cabinei, iar avionul explodeaza. Deci. in acest caz, fragmentul nici macar nu ar fi existat".Pe 8 martie 2014, Boeing-ul 777 care efectua zborul MH370 spre Beijing a disparut de pe ecranele radarelor, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Kuala Lumpur.Cautarile de atunci desfasurate pe o suprafata de 120.000 kilometri patrati in sudul Oceanului Indian, pe baza analizei traiectoriei posibile a aparatului, nu au scos la iveala nicio urma a aeronavei. Cautarile pe mare in cooperare cu Malaezia si China, tara de unde proveneau majoritatea victimelor au fost suspendate in ianuarie 2017, dar reluate la inceputul lui 2018.Disparitia avionului a fost inca de la inceput invaluita in mister, dupa ce s-a descoperit ca avionul si-a modificat de cateva ori traseul, ca pilotul era deprimat si revoltat din cauza situatiei politice din Malaezia, iar la domiciliul sau a fost descoperit un simulator de zbor pe care il construise singur si cu care ar fi putut exersa deturnarea aparatului.Avionul malaezian avea 239 de persoane la bord si trebuia sa aterizeze la Beijing, in China.A.D.