Panica pe aeroport: Un avion cu peste 100 de pasageri a alunecat pe o pista umeda (Video&Foto)

Unul dintre pasageri a declarat ca era pregatit pentru o situatie de urgenta, dar ca nu toti s-au speriat, avand in vedere ca langa el cineva trimitea in continuare emailuri, conform ABC News. Pompierii si echipele de urgenta au sosit de urgenta pe pista. Doar o porsoana a primit ingrijiri medicale la fata locului si nu a fost transportata la spital.De asemenea, nu au fost inregistrate probleme nici in privinta scurgerii de combustibil, arata My Burbank Reprezentantii aeroportului au transmis ca acesta ramane deschis si ca doar pista afectata a fost inchisa.A.G.