Pasagera unui avion a deschis o iesire de urgenta crezand ca e... toaleta

Ziare.

com

Din acest motiv, zborul a avut o intarziere de sapte ore, potrivit Gulf News . Avionul era pe pista, in acel moment, pregatindu-se de decolare."Zborul PIA, PK 702, din Manchester spre Islamabad a fost intarziat cu sapte ore. Decolarea a fost amanata, vineri noapte, cand un pasager a deschis accidental o iesire de urgenta, ducand la activarea toboganului de urgenta", a declarat un purtator de cuvant al companiei aeriene.In timpul investigatiei, femeia a spus ca totul a fost un accident, crezand ca se duce, de fapt, la baie.Toti cei 40 de pasageri au fost dati jos din avion, precum si bagajele acestora, fiind cazati in hoteluri."Am urmat procedurile si toti cei 40 de pasageri au fost cazati la hotel", a adaugat purtatorul de cuvant.Conform unui expert in aviatie, desfasurarea toboganului pentru iesirea de urgenta costa intre 6.000 si 30.000 de dolari.A.D.