Peste 100 de romani sunt blocati de mai bine de zece ore pe aeroportul din Beirut

In plus, sustin reprezentantii companiei aeriene, zborul a fost intarziat si pentru ca aeroportul din Beirut nu le-a facut loc in programul de decolari, relateaza Digi 24.Prin urmare, peste 100 de romani au fost nevoiti sa ramana pe aeroport.Reprezentantii Tarom au dat insa asigurari ca oamenii vor ajunge astazi acasa.Lebanese Plane Spotters, o companie din industria aerospatiala din Beirut, informeaza ca zborul pe ruta Beirut-Bucuresti operat cu o aeronava Tarom Boeing 737-300 a fost amanat din cauza unei defectiuni a tubului pitot si ca oamenii vor fi preluati de o alta aeronava, care va ajunge in Beirut la ora locala 21:00.