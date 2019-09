Greva pe un aeroport din Amsterdam: Zeci de zboruri au fost anulate sau intarziate

Ziare.

Protestul care a avut loc luni, intre orele 06:00 GMT-08:00 GMT, a avut scopul de a influenta negocierile care au loc intre sindicate si KLM, filiala olandeza a Air France-KLM, referitoare la remuneratii si conditiile de munca, transmite Reuters.Asociatia sindicala FNV a anuntat ca operatorul aerian nu a reactionat si ca o a doua greva va avea loc la aceleasi ore, miercuri."Nu am auzit nimic din partea KLM. In consecinta, vom continua cu noi actiuni greviste", a declarat liderul FNV raspunzator de industria aeriana, Jan van den Brink.Discutiile dintre parti referitoare la un nou acord colectiv au inceput in luna mai, sindicatele cerand o majorare salariala de 8% pe parcursul a doi ani, precum si cresterea numarului de angajati cu norma intreaga si un program de lucru mai bun.Joia trecuta, KLM a oferit o crestere de 6%-7% a salariilor, pe parcursul a trei ani, dar sindicatele au refuzat propunerea.Personalul de la sol al KLM serveste zborurile Air France, Delta si alte altor companii aeriene aliate "SkyTeam".