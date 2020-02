Pilotii avionului care s-a rupt in trei bucati, anchetati pentru neglijenta criminala

Ziare.

com

Ancheta deschisa de parchetul din Istanbul vizeaza o eventuala "neglijenta care a provocat morti si raniti", a transmis televiziunea de stat TRT, preluata de AFP.Informatia nu a fost confirmata deocamdata de biroul procurorului din Istanbul.Avionul, un Boeing 737 al companiei private turce Pegasus, s-a rupt in trei bucati si a luat foc miercuri , dupa ce a iesit de pe pista aeroportului Sabiha Gokcen, situat pe malul asiatic al metropolei turce.Aeronava decolase de la Izmir si avea la bord 177 de pasageri si sase membri de echipaj. Aterizarea s-a facut in conditii meteo dificile, pe care autoritatile le-au avansat drept posibila cauza a accidentului. Trei cetateni turci au decedat si alti 179 de oameni au fost raniti Partea anterioara a fuzelajului, unde se aflau cabina si primele randuri de scaune, s-a rupt de restul aeronavei si s-a rasturnat. O a doua fractura era vizibila la nivelul treimii din spate a avionului, cuprinzand ultimele zece randuri si coada aparatului.Guvernatorul Istanbulului, Ali Yerlikaya, a declarat ca avionul "a patinat in jur de 60 de metri" dupa ce a iesit de pe pista, iar apoi "a cazut de la o inaltime de 30-40 metri".