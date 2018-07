Pilotii din avionul prabusit la Bacau au fost dusi cu elicoptere la Bucuresti pentru a fi operati

Ziare.

Conform MApN, comandorul Marcel Bresug a fost transferat la Spitalul Militar cu un elicopter SMURD, fiind preluat, in jurul orei 17:00, la Unitatea de Primiri Urgente de catre o echipa multidisciplinara constituita din medici specialisti in urgenta (neurochirurgie, chirurgie toracica, chirurgie generala, Anestezie Terapie Intensiva (ATI), ortopedie si traumatologie si chirurgie generala) pentru evaluarea medicala, stabilirea diagnosticului si instituirea conduitei terapeutice chirurgicale si medicale.Pacientul, in varsta de 41 ani, este constient, cooperant, echilibrat hemodinamic si respirator, spune MApN.Institutia precizeaza ca, in urma consulturilor de specialitate si a investigatiilor clinice si paraclinice, diagnosticul acestuia este: politraumatism prin catapultare, fractura diafiza femurala stanga, fractura naviculara stanga deschisa, contuzie forte umar stang, fara interesare nervoasa, contuzie gamba dreapta."Pacientul va fi internat, pentru stabilizarea functiilor vitale, in Sectia ATI, urmand ca, in cursul acestei seri, sa se intervina chirurgical, in blocul operator al Sectiei Clinice Ortopedie si traumatologie, pentru toaletarea plagilor si procedura de osteosinteza centro-medulara diafiza femurala stanga.Post-operator, pacientul va fi transferat in sectia ATI, pentru supraveghere medicala, profilaxia durerilor si a ulcerului de stres, corticoterapie, antibioterapie si stabilizarea parametrilor biologici. In cursul zilei de marti, 17 iulie, este programata reexaminarea imagistica si consult boli infectioase, neurologie, psihiatrie si boli interne", mai spune Ministerul Apararii.La randul sau, capitan-comandorul Iulian Pena a fost transferat cu o aeronava de tip C-27J Spartan pana in Baza 90 Transport Aerian si, ulterior, catre SUUMC, cu un elicopter IAR 330 Puma, aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, configurate pentru evacuare medicala. In jurul orei 17.20, pacientul a fost preluat pentru evaluarea medicala la Unitatea de Primiri Urgente a SUUMC.Echipa multidisciplinara constituita pentru stabilirea diagnosticului si instituirea conduitei terapeutice chirurgicale si medicale a constatat ca militarul are politraumatism prin catapultare, traumatism vertebral lombar minor, fara semne neurologice, contuzie abdominala minora si contuzie genunchi drept."Pacientul este internat la Sectia Chirurgie generala II, urmand ca si acesta sa fie supus procedurii chirurgicale de toaletare a plagilor. De asemenea, va beneficia de supraveghere medicala, profilaxia durerilor, corticoterapie, antibioterapie si stabilizarea parametrilor biologici. In functie de evolutia starii de sanatate, echipa medicala multidisciplinara va decide repetarea unor investigatii clinice si paraclinice, eventual timpii de mobilizare si inceperea programului de recuperare", adauga Ministerul Apararii.Comandorul Marcel Bresug, seful de stat major al Bazei 95 Aeriana "Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu", si capitan-comandorul Iulian Pena, instructor-sef zbor in cadrul aceleiasi unitati militare, s-au catapultat dupa ce un avion IAR 99 - Soim s-a parbusit, luni, in jurul orei 13.30, la 5 kilometri vest de localitatea Nicolae Balcescu din judetul Bacau, deasupra Lacului Galbeni. Pilotii au fost recuperati de echipele de cautare-salvare ale bazei aeriene.