Povestea americanului care a furat un avion, a facut cateva acrobatii si apoi s-a prabusit in ocean cu el (Video)

Autoritatile nu au facut numele lui oficial, dar familia si presa au anuntat ca el ar fi cel care a furat avionul si a facut cateva acrobatii cu el in aer inainte de a se prabusi in ocean.Russell locuia in Sumner, Washington, dar s-a nascut in Key West, Florida, si s-a mutat la Wasilla, Alaska, la varsta de 7 ani. El a lucrat la Horizon Airlines ca agent de asistenta pasageri la sol. De-a lungul timpului, a scris pe Internet ca aceasta slujba i-a oferit avantajul de a zbura spre Alaska in timpul liber, noteaza Business Insider Pe retelele sociale, barbatul avea fotografii cu excursiile pe care le-a facut, zburand peste fiordurile din Alaska, vizitand campurile de lavanda in Franta, turnee in Yucatan sau participarea la un meci de hurling in Dublin, Irlanda.Dar in niciun mesaj de pe retelele sociale el nu a scris ca ar urma cursuri sa devina pilot, insa, vorbea despre posibilitatea de a se inrola in armata.Tot pe contul sau, tanarul posta des imagini si cu sotia sa, despre care spune ca a cunoscut-o in 2010. "Ne-am casatorit un an mai tarziu, iar dupa o luna am deschis o brutarie pe care am condus-o cu succes trei ani", a notat el la un moment dat. Apoi, cei doi s-au mutat in statul Washington, unde el s-a angajat la Horizon.Pe site-ul Sound Cloud, Richard Russell a adresat la un moment dat intrebarea "Care a fost cea mai buna experienta zburand?".Nu se stie ce l-a facut pe tanarul de 29 de ani sa fure avionul, in ceea ce a fost o sinucidere, dupa cum au anuntat politistii locali.Familia a declarat ca Beebo, asa cum ii spuneau ei, a fost un om bun. "Ar putea fi greu de crezut pentru cei care vad asta, dar Beebo a fost un om cald, plin de companiune", au transmis cei din familie intr-o declaratie.Vineri, el a furat un avion de linie, a facut cateva acrobatii cu el, dupa care s-a prabusit in ocean. In timpul discutiilor cu controlorii de trafic, Richard Russell parea calm si a spus ca ii pare rau ca a dezamagit oamenii care tineau la el.