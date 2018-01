Premiera in aviatie: A fost efectuat primul zbor al unui avion cu pasageri alimentat partial cu boabe de mustar

Ziare.

Zborul a reusit sa reduca emisiile de carbon cu 7 %, potrivit The Guardian Acesta a durat 15 ore si a folosit combustibil din care 10% provenea din planta- un tip industrial de seminte de mustar, care poate fi crescuta de fermieri, intre ciclurile obisnuite de recoltare.Pentru zborul in premiera a fost folosit un Boeing Dreamliner 787-9 care a avut pasageri la bord.Daniel Tan, expert in agricultura de la Universitatea din Sydney, spune ca semintele de mustar pot avea dublu-rol: "Sunt bune atat pentru pamant, cat si pentru combustibili bio. Daca fermierii cresc grau in fiecare an, nu este bine pentru pamant. Deci, ar putea sa creasca seminte de mustar intre recoltele de grau, o data la doi ani. Apoi, pot face ulei din ele si fie sa il foloseasca ei, fie sa il exporte pentru a fi utilizat in combustibilul aviatic".Un hectar dintr-o recolta de seminte de mustar ar putea fi folosit pentru a produce 400 litri de combustibil pentru avioane sau 1,400 litri de motorina regenerabila.Qantas isi propune sa utilizeze o forma de combustibil regenerabil - nu neaparat brassica carinata - pentru toate zborurile din Los Angeles, pana in 2020.Compania aeriana are ca scop infiintarea unei rafinarii bio australiene in viitorul apropiat, in parteneriat cu compania canadiana Agrisoma Biosciences, care a extras combustibilul derivat din carina pentru zborul de marti, potrivit unui purtator de cuvant.In conformitate cu specificatiile curente ale combustibililor, amestecurile de biocombustibili sunt limitate la 50%, dar o purtatoare de cuvant a Qantas a declarat ca noile specificatii ar putea permite zboruri cu biocombustibili de 100% in viitor.Estimarile din 2017 arata ca transportul aerian a fost responsabil de 2,5% din toate emisiile de dioxid de carbon, iar emisiile totale se asteapta sa creasca de patru ori pana in 2050.A.D.