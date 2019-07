Primele concluzii ale expertilor dupa explozia de marti de pe Otopeni

Ziare.

com

Amintim ca o aeronava comerciala de tip ATR42-500 a aterizat pe Aeroportul International 'Henri Coanda' Bucuresti-Otopeni, cu rotile trenului de aterizare blocate, primele informatii indicand ca s-a produs o explozie la nivelul acestora Pasagerii si membrii echipajului de la bordul aeronavei au fost debarcati in siguranta."Evenimentul s-a produs pe pista 08L (pista nr. 2) a Aeroportului International 'Henri Coanda' Bucuresti-Otopeni, care a fost inchisa temporar cu NOTAM, aeronava neputand fi deplasata de pe pista imediat dupa producerea incidentului.O echipa de investigatori din cadrul Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) s-a deplasat la locul producerii evenimentului si a demarat primele activitati de investigatie privind siguranta: studierea locului producerii evenimentului, evaluarea initiala a avariilor produse la trenul de aterizare al aeronavei, efectuarea primelor masuratori, luarea declaratiilor martorilor, studierea documentatiei aferente aeronavei, precum si preluarea inregistratoarelor de zbor CVR (Cockpit Voice Recorder) si FDR (Flight Data Recorder), in vederea descarcarii si analizarii datelor si a stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii acestui eveniment", se arata intr-un comunicat de presa al AIAS remis miercuriPotrivit evaluarii initiale, comisia de investigatie a constatat ca pneurile si jantele trenului principal de aterizare erau distruse."Un raport preliminar de investigatie va fi publicat de AIAS in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului", mai transmite sursa citata.