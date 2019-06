Priveste catre cer: MiG-21 LanceR si Eurofighter Typhoon vor zbura deasupra Capitalei

Ziare.

O formatie mixta constituita din aeronave MiG-21 LanceR si Eurofighter Typhoon apartinand Fortelor Aeriene Romane si detasamentului italian dislocat pe aerodromul Mihail Kogalniceanu vor participa la un exercitiu tactic in zbor, ce se va desfasura la verticala Ambasadei Italiei la Bucuresti, se arata intr-un comunicat transmis de Statul Major al Fortelor Aeriene."Exercitiul contribuie la imbunatatirea nivelului de pregatire a personalului si a interoperabilitatii cu fortele aliate, in contextul executarii unor misiuni de Politie Aeriana Intarita", se mentioneaza in comunicat.Fortele Aeriene precizeaza ca activitatea se va desfasura doar in conditii meteo favorabile.Detasamentul italian - format din aproximativ 130 de militari (piloti si personal tehnic) cu aeronave Eurofighter Typhoon, dislocat pe aerodromul Mihail Kogalniceanu - participa la executarea unor misiuni de Politie Aeriana Intarita, sub comanda NATO, alaturi de aeronavele MiG-21 LanceR si militarii Fortelor Aeriene Romane. Fortele Aeriene Italiene (IAF) se afla la prima misiune in Romania si iau parte la aceasta misiune, pe baza rotationala cu alte natiuni aliate, ca parte a operatiunii Reassurance.Dislocarea avioanelor IAF in Romania este parte a implementarii Planului de actiune pentru asigurarea capacitatii operationale a NATO pe Flancul estic al Aliantei - atat in zona de nord, cat si in zona de sud - si demonstreaza unitatea si determinarea NATO ca raspuns la provocarile mediului de securitate.