Probleme inainte de decolare pentru un avion Blue Air cu destinatia Londra UPDATE

Problema tehnica a produs o intarziere de zeci de minute fata de ora programata pentru decolare, timp in care pasagerii au fost tinuti in avion, transmite corespondentulMai multi dintre ei au cerut informatii suplimentare membrilor echipajului, dar acestia au anuntat ca se asteapta decizia oficiala a comandantului.Pe parcursul interventiei tehnice, pasagerii nu au fost lasati sa foloseasca toaletele, provocand nemultumirea unor calatori.Comandantul a suspectat o pierdere de combustibil. Dar dupa verificari nu a fost nicio problema, cauza fiind condensul. Decolarea va avea loc cu o ora intarziere fata ora stabilita."Defectiunea tehnica a constat in crearea de condens la motorul numarul 1 din cauza temperaturii scazute de peste noapte", a anuntat capitanul Dinu Catalin in timpul calatoriei.Aparatul Boeing 737-400 care a efectuat cursa are doua motoare.Avionul a aterizat cu bine la Londra, pe furtuna, cu vant in rafale. Intarzierea a fost de o ora si jumatate fata de ora programata pentru sosirea in Marea Britanie.