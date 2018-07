Procurorii au inceput urmarirea penala in dosarul prabusirii MIG-ului

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurorii militari ai Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au efectuat in cauza cercetarea la fata locului impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IPJ Calarasi - Serviciul Investigatii Criminale si criminalisti din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, dispunand in continuare efectuarea expertizelor specifice.Un avion MiG 21 LanceR, care participa sambata la un miting aerian organizat cu prilejul Zilei Portilor Deschise de la Baza Aeriana Borcea, s-a prabusit in apropierea statiei de taxare de la Fetesti, iar pilotul aeronavei, Florin Rotaru, a murit."Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabusita la Fetesti, si-a pierdut viata. Ofiterul era in varsta de 36 de ani si indeplinea functia de pilot-sef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti.Aeronava pilotata de locotenent-comandorul Florin Rotaru s-a prabusit sambata, 7 iulie, in jurul orei 13,30, dupa un zbor executat in cadrul unui miting aerian organizat pe aerodromul militar Borcea", a anuntat MApN.