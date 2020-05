Rambursarile pentru zborurile anulate vor dura sase luni la Ryanair. Compania face reduceri masive de personal

Ziare.

In prezent, gigantul low-cost face eforturi pentru a procesa 25 de milioane de rambursari in contextul unei reduceri masive de personal, transmite BBC O'Leary da asigurari ca toate cererile de rambursare vor fi onorate., cei mai afectati de aceasta masura urmand sa fie pilotii si insotitorii de zbor, ca parte a unui proces de restructurare in contextul crizei generate de pandemie. Pentru ceilalti angajati sunt pregatite taieri salariale de pana la 20%.Aceste masuri reprezinta "minimul necesar doar pentru a supravietui in urmatoarele 12 luni", sustine O'Leary. Acesta a avertizat ca, in cazul in care nu va fi descoperit un vaccin pentru COVID-19, vor fi luate in viitor mai multe masuri similare.Analistii se asteapta ca Ryanair sa raporteze pierderi nete de pe 100 de milioane de euro pentru primele trei luni ale anului, tendinta care va continua si in al doilea semestru.C.S.