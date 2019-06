Raport: Cauzele accidentului de avion de la Moscova, in care au murit 41 de oameni

Ziare.

com

Anchetatorii, care au examinat cutiile negre ale aeronavei, fabricata in 2017, arata intr-un raport ca au gasit urme de arsuri in exteriorul navei ce indica faptul ca a fost lovit de trasnet.Pilotul automat a fost scos din serviciu, afirma ei, la 15 minute dupa decolare, de pe Aeroportul Seremetievo, de la Moscova, cu destinatia Murmansk, in Arctica rusa.Avioanele sunt concepute sa fie capabile sa zboare fara pilot automat inclusiv daca sunt lovite de trasnet, subliniaza anchetatorii, care semnaleaza astfel in mod implicit ca erori de pilotaj au jucat un rol in catastrofa. Inca de la inceputul anchetei, surse au evocat o serie de erori - o decolare pe furtuna, o revenire pe aeroport de urgenta, in loc sa se consume kerosen in zbor si o aterizare la o viteza prea mare, care a facut avionul sa sara in sus pe pista.Dintre cei 78 de pasageri si membri ai echipajului, 41 au murit in incendiul care a izbucnit dupa aterizare. Cei doi piloti au supravietuit, dar si cea mai mare parte a pasagerilor din partea din fata a avionului.Superjet 100, primul avion civil conceput in Rusia postsovetica, era o sursa de mandrie a tarii, la lansarea aeronavei in 2011, insa aceasta nu reuseste sa convinga in afara pietei ruse, din cauza unor probleme de fiabilitate.