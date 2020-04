Romania suspenda zborurile cu alte 9 tari: Cat dureaza restrictia si de cand intra in vigoare

LIVE TEXT

Masura a fost prezentata, sambata, de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, fiind inclusa in cea de-a saptea ordonanta militara emisa de la intrarea tarii noastre in stare de urgenta, document ce va fi publicat in cursul acestei zile in Monitorul Oficial.Astfel, noile tari cu care avem zboruri suspendate sunt:Masura intra in vigoare incepand de"Evident ca la fel ca si in deciziile anterioare, aceasta restrictie NU se aplica zborurilor de transport marfa, corespondenta, zboruri umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale", a punctat ministrul.De asemenea, s-a decis prelungirea suspedarii transportului rutier international de persoane spre Italia, Spania, Franta, Germania, Austria, Elvetia, Olanda, Turcia si Irlanda.Totusi, s-au luat decizii legate de asigurarea fluxului de transport de marfa."Transportatorii sunt extrem de importanti in aceasta perioada, economia are nevoie de ei, am stabilit pentru conducatorii de masini cu capacitate maxima peste 2,4 tone, care nu au simptome, ca vor completa la intrarea in tara doar o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma locatia in care pot fi contactati intre curse.La intrarea in tara, soferul strain e obligat sa puna in parbriz un colant care va identifica acest tip de transport si soferul e obligat sa aiba asupra sa un formular de tranzit. Altfel e bagat in carantina 14 zile, suporta cheltuielile, iar camionul poate fi preluat de un reprezentant al firmei care il detine", a mai spus oficialul.