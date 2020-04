Ryanair ameninta ca nu va mai opera niciun zbor din cauza "unei idei idioate"

Ziare.

O'Leary este nemultumit ca operatorii aerieni ar putea fi obligati sa pastreze locul din mijloc liber.El spune ca, in cazul in care guvernele vor pune in aplicare aceasta masura, Ryanair nu va mai opera zboruri."Fie guvernul plateste scaunul din mijloc, fie nu vom zbura! Nu putem castiga bani cu o incarcare de 66%. In plus, chiar daca fac asta, scaunul din mijloc nu ofera nicio distantare sociala, asa ca este doar o idee idioata care nu aduce nimic benefic", a afirmat O'Leary, citat de The Guardian Potrivit organismului comercial al industriei aeriene globale (IATA) pierderile companiilor aeriene se vor ridica anul acesta la aproximativ 314 miliarde de dolari.De asemenea, IATA a avertizat ca operatorii ar putea creste pretul biletelor cu 50% sau sa nu mai zboare deloc daca masura va fi implementata.In opinia celor de la Ryanair, ar trebui doar ca pasagerii sa fie obligati sa poarte masca de protectie si ca temperatura lor sa fie verificata in aeroport.