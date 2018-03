Dupa Oradea si Timisoara, Ryanair renunta si la cursele din Craiova

Cel mai mare operator low-cost din Europa

Compania aeriana a decis luna trecuta sa inchida si baza din Timisoara, decizie argumentata atunci prin slaba performanta comerciala, intr-o perioada in care cererea de aeronave Ryanair este tot mai mare pe alte aeroporturi din Europa, potrivit"Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului de vara 2018. Toti clientii afectati vor fi notificati prin email si SMS, prezentandu-li-se optiunile disponibile - ramburs intreg sau transfer gratuit pe o ruta alternativa", a anuntat compania, pe 22 februarie, intr-un comunicat.Decizia Ryanair de a-si inchide baza din Timisoara rezulta din performanta comerciala slaba, intr-un moment in care cererea pentru o aeronava Ryanair creste pe alte aeroporturi din Europa, arata compania.Ryanair opereaza curse din Craiova catre Valencia (Spania) de doua ori pe saptamana. La acest moment, insa, nu mai pot fi efectuate rezervari mai departe de 25 octombrie 2018, mai arata. Programul de iarna in industria aeriana incepe spre finalul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie.Singurul oras din Romania pe care opereaza Ryanair si care pana acum nu sufera in urma acestor restructurari de curse este Bucurestiul, mai arata sursa citata.Ryanair este cel mai mare operator aerian low-cost din Europa si al patrulea operator aerian care actioneaza in Romania din punct de vedere al cotei de piata. Principalii competitori ai Ryanair pe piata din Romania sunt Wizz Air, Blue Air si Tarom I.S.