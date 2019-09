Sapte oameni au murit si trei au fost raniti dupa ce un avion s-a prabusit intr-un cartier din Columbia (Foto)

Ziare.

com

"Noua persoane se aflau la bordul avionului, 7 sunt morti si si alti doi sunt grav raniti", a declarat pentru AFP seful serviciului de pompieri din Popayan, Juan Carlos Ganan.Al treilea ranit este un copil din cartierul unde s-a prabusit avionul, a adaugat Ganan.Autoritatile, care incearca sa tina sub control o scurgere de carburant, cauta la fata locului alte posibile victime.Avionul apartinand companiei particulare Transpacifico s-a prabusit in cartierul popular Junin in jurul orei locale 14:11 (19:11 GMT), la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul din Popayan, conform unui comunicat dat publicitatii de Aviatia civila.Conform autoritatii aviatice columbiene, nu se cunosc deocamdata cauzele accidentului.