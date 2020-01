SUA se vor implica in ancheta despre avionul prabusit in Iran

Ziare.

"NTSB continua sa urmareasca situatia in jurul prabusirii avionului si sa evalueze nivelul sau de participare la ancheta. La fel ca in orice ancheta in care NTSB este implicata, agentia nu face speculatii asupra cauzelor prabusirii", indica agentia intr-un comunicat, citat de AFP.Urmand regulile Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, NTSB a desemnat un reprezentant cu titlul de a ancheta aceasta catastrofa, care a costat viata a 176 de persoane, in majoritate iranieni si canadieni.Premierul canadian Justin Trudeau a afirmat, joi, ca avionul Boeing 737-800 al companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) a fost doborat fara indoiala de o racheta iraniana, probabil din eroare, bazandu-se pe surse ale serviciilor de informatii canadiene si aliate.Iranul a cerut Canadei sa-i furnizeze informatiile sale, facand aluzie la "regizari indoielnice".Donald Trump la randul sau a exprimat "indoieli" cu privire la ipoteza unei defectiuni tehnice. "Am sentimentul ca ceva teribil s-a petrecut", a spus el, evocand o posibila "eroare"