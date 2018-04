SUA: Un avion de pasageri a aterizat de urgenta dupa ce un motor a explodat. Un pasager a fost ranit

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj - Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) April 17, 2018

"Am plecat de la aeroportul LaGuardia catre Dallas si ne aflam la vest de Philadelphia cand am pierdut motorul din partea stanga si atunci ne-am indreptat spre Philadelphia", a declarat pasagerul zborului 1380, scrie CNN."Bucati ale motorului au lovit geamul avionului si au ranit un pasager. Nu am alte detalii in aceasta privinta. Mai multe persoane cu pregatire medicala s-au ocupat de pasagerul ranit", a adaugat el.Site-ul de monitorizare a zborurilor, Flightaware, a confirmat ca avionul Boeing 737 si-a modificat traiectoria cand se afla deasupra statului Pennsylvania si s-a indreptat spre Philadelphia.Conform informatiilor CNN, un pasager a fost transportat la spital.Compania Southwest a emis un comunicat in care precizeaza ca este la curent cu faptul ca zborul a fost redirectionat catre Philadelphia. "Adunam mai multe informatii", se arata in comunicat.Videoclipuri de la fata locului arata avionul inconjurat de echipaje de urgenta.Aeroportul din Philadelphia a anuntat ca avionul a aterizat in siguranta si ca persoanele care folosesc aeroportul se pot astepta la intarzieri.