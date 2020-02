Sute de curse aeriene anulate in Marea Britanie, din cauza furtunii Dennis

Ziare.

Furtuna Dennis ar putea aduce ploi abundente si vant puternic, au anuntat meteorologii, iar sute de case risca sa fie afectate de inundatii.Intemperiile ar putea afecta traficul feroviar si rutier si exista de asemenea un risc de pene de curent.Dennis loveste Marea Britanie la o saptamana dupa ce furtuna Ciara a provocat haos si a perturbat traficul.In unele zone din Marea Britanie sunt asteptate in doua zile cantitati de precipitatii care cad in mod normal intr-o luna, au indicat specialistii, mentionand ca riscul de inundatii este ridicat deoarece solul este saturat dupa intemperiile din weekendul anterior.Ploi in cantitati insemnate sunt prognozate in Yorkshire. Personalul militar a fost desfasurat in sprijinul populatiei din orasul Calderdale, situat in nordul Angliei, care s-a confruntat cu inundatii grave in timpul furtunii Ciara.Potrivit prognozelor, furtuna va lovi in a doua parte a zilei de sambata si va continua duminica, fiind vizate cu precadere nordul si sud-vestul Angliei si Tara Galilor.Autoritatile au facut apel la populatie sa isi asigure mobilierul de gradina, in special trambulinele, dupa ce rafalele puternice de vant de saptamana trecuta au ridicat in aer cateva astfel de obiecte care au aterizat pe liniile de cale ferata, noteaza DPA.