Teorie noua in cazul avionului malaezian disparut in Oceanul Indian

Daca avionul este aproape de fundul oceanului, cadavrele din el ar putea sa fi ramas in mare parte conservate. Investigatorii ar putea intelege intr-un final cauza prabusirii."Poate fi un loc foarte adanc cu foarte putin oxigen", a explicat oceanograful Dr. David Gallo, co-lider in cautarile pentru ramasitele avionului Air France, din zborul 447, care se prabusise in Oceanul Atlantic in 2009. "La suprafata nu este acelasi lucru, asa ca adancul oceanului poate fi ca o capsula a timpului care conserva totul".Avionul Air France care se prabusise in Atlantic in 2009 a ramas pe fundul oceanului la patru kilometri adancime vreme de doi ani inainte sa fie gasit. Ambele cutii negre ale avionului au fost gasite intr-o conditie suficient de buna pentru a-i lumina pe investigatori cu privire la cauza accidentului, desi fusesera scufundate atat de mult timp."Chiar daca intra apa la ele, exista modalitati de a prelua totusi fragmente de informatii", a spus Gallo. "Acum, in cazul MH370, este putin diferit, pentru ca avionul zburase pentru vreo sapte ore, si nu stiu ce informatii ar mai fi ramas in cutia neagra. Se tot rescrie singura".