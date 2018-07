Toate MIG-urile sunt consemnate la sol. Cine era pilotul care s-a prabusit langa Autostrada Soarelui

Cine era pilotul care s-a prabusit. Ceremonii in toata tara si in teatrele de operatiuni din afara

"Din ordinul ministrului Apararii Nationale a fost numita o comisie de investigatie tehnica pentru cercetarea imprejurarilor producerii acestei catastrofe aviatice. Totodata, potrivit procedurilor, a fost sesizat Parchetul Militar si au fost sistate zborurile de instructie cu acest tip de aeronava, pana la finalizarea anchetei de specialitate", anunta MApN.Totodata, Ministerul anunta faptul ca luni vor fi organizate in unitatile militare din tara si din teatrele de operatii ceremonii in memoria locotenent-comandorului Florin Rotaru, cel care si-a pierdut viata dupa ce avionul MIG 21 Lancer, pe care-l pilota, s-a prabusit.Pilotul care a murit era locotenent-comandorul Florin Rotaru, in varsta de 36 de ani, si indeplinea functia de pilot-sef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta a Bazei 86 Aeriana Fetesti. El era pilot clasa I, avand la activ peste 400 de ore de zbor, din care aproximativ 250 pe MiG-21.Florin Rotaru era absolvent al Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda' din anul 2005.Ofiterul era casatorit si avea doi copii.