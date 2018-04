Traficul aerian european este perturbat din cauza unei defectiuni: Aproape jumatate din zboruri au fost amanate

Ziare.

com

Eurocontrol a anuntat ca aproximativ jumatate dintre cele 29.500 de zboruri programate astazi in Europa ar putea suferi intarzieri.Organizatia a specificat, de asemenea, ca problema a fost identificata si ca sunt luate masuri pentru remedia situatia. Eurocontrol sustine ca nu exista riscuri privind siguranta pasagerilor.Planul de urgenta in cazul unei defectiuni a sistemului, facut public pe site-ul organizatiei, cere o reducere a capacitatii retelei europene cu 10% si crearea unor "intervale predeterminate de decolari" pentru aeroporturile importante, conform BBC."In acest caz, companiile aeriene se pot astepta la intarzieri semnificative", se arata in plan.Mai multe aeroporturi au avertizat pasagerii ca se pot astepta la intarzieri iar la aeroportul din Bruxelles au avut loc doar 10 decolari pe ora. De asemenea, aeroporturile din Amsterdam, Helsinki si Dublin au avertizat pasagerii cu privire la intarzieri.