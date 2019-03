Turbulente severe: 29 de pasageri raniti intr-un avion Istanbul-New York

Ziare.

com

In total, 29 de persoane au avut probleme, doar 10 au fost transportate la spital, au anuntat oficialii, citati de Reuters.Reprezentantii echipelor de interventie au spus ca au primit ingrijiri medicale la aeroport 29 de pasageri, dar "viata nu le-a fost pusa in pericol".Ranile au fost minore, potrivit lui Steve Coleman, purtator de cuvant al Autoritatii aeroportuare din New York si New Jersey, institutie care administreaza aeroportul JFK. "Majoritatea au suferit vanatai si taieturi", a spus el.Zece pasageri au fost transportati la spital, printre care un copil, in cazul unei persoane exista suspiciuni ca ar avea piciorul rupt.Aeronava Turkish Airlines avea la bord 326 de pasageri si un echipaj de 21 de persoane cand a intrat intr-o zona cu turbulente severe, cu 45 de minute inainte sa aterizeze, a mai precizat Coleman.Meteorologii anuntasera, sambata seara, ca sunt turbulente severe deasupra regiunii New England.Tot sambata a mai avut loc un incident, pe aeroportul din New Jersey, cand o cursa din Canada catre Florida a fost nevoita sa aterizeze de urgenta, fiind blocate toate pistele.