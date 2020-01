Ucraina ia in calcul varianta ca o racheta ruseasca sa fi doborat avionul prabusit in Iran

Ziare.

com

Seful Consiliului National de Securitate si Aparare din Ucraina, Oleksiy Danilov, a scris pe Facebook ca o intalnire are loc, joi, cu autoritatile iraniene, unde se analizeaza diverse posibile cauze, conform CNN Variantele de lucru includ si teoria conform careia avionul ar fi fost lovit de o racheta antiaeriana, a scris Danilov pe reteaua sociala. France 24 noteaza ca Ucraina ia in calcul ca respectiva racheta sa fi fost de productie ruseasca.Dar pentru ca nu este clar deocamdata ce a provocat accidentul, nici defectiunea tehnica nu este scoasa din discutie.Conform altor teorii, avionul ar fi putut intra in coliziune cu o drona sau cu un alt obiect zburator.Amintim ca avionul Boeing 737-800 al companiei Ukraine International Airlines s-a prabusit miercuri, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran. Aparatul de zbor a cazut in apropierea aeroportului si a fost cuprins de flacari. Toate cele 176 de persoane aflate la bord au decedat.A.G.