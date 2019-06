Un avion a aterizat de urgenta la Londra, in urma unei amenintari cu bomba

Ziare.

com

Aeronava a aterizat pe aeroportul Stansted, relateaza BBC Zborul AI191 plecase din Mumbai spre Newark, in SUA.Ministerul britanic al Apararii a declarat ca avioanele RAF Typhoon au escortat aeronava in momentul in care a aterizat.Air India a transmis pe Twitter ca o amenintare cu bomba a determinat acest lucru, dar mai tarziu a sters tweet-ul, numind incidentul drept "o amenintare la adresa securitatii".Nu se stie cati pasageri erau la bordul avionului.A.G.