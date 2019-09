Un avion Blue Air a aterizat de urgenta la Viena, dupa ce un roman ar fi batut o stewardesa (Video)

Ziare.

Intr-un comunicat de presa citat de Digi24 , compania aeriana a confirmat incidentul si a precizat ca romanul a fost retinut de autoritatile din Austria."Zborul Blue Air 0B129 care a decolat de pe Aeroportul Otopeni la ora locala 7:21 cu destinatia Stuttgart a fost directionat pe Aeroportul International Viena ca urmare a unui pasager agresiv. Pentru siguranta si securitatea pasagerilor si a echipajului, comandantul a decis aterizarea neplanificata la Viena.Pasagerul a fost retinut, iar in acest moment se afla in custodia autoritatilor austriece. De asemenea, conform procedurilor standard, o ambulanta a fost trimisa la aeronava", a transmis Blue Air.Compania a adaugat ca zborul programat sa aterizeze la Stuttgart a avut o intarziere de aproximativ o ora.In plus, incidentul a afectat si segmentul de zbor Stuttgart - Sibiu, care va fi, de asemenea, operat cu intarziere.