Un avion a aterizat fortat la Tuzla. Copilotul a murit UPDATE

In aparatul de zbor de instructie se aflau doua persoane, un pilot si un copilot, ambele fiind gasite incarcerate de echipele de interventie, transmite ISU Constanta.Mai multe autospeciale de ambulanta si SMURD au intervenit. Pompierii au reusit extragerea celor doua persoane, pilotul in stare constienta si cooperanta, copilotul inconstient, in stare grava.In cazul copilotului, s-au facut manevre de resuscitare timp de 10 minute, dar fara succes, acesta fiind declarat decedat.Pilotul, care prezinta traumatism cranio-cerebral si multiple fracturi era constient cand a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Constanta.