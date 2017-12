Avion intors din drum dupa 4 ore de zbor, din cauza ca un pasager a gresit aeronava. La bord era si John Legend

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn't supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know - christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

Lmao after all this I will have spent 8 hours on a flight to nowhere. Like we were all just havin a great time up here flyin in the sky watching gran torino time to go home now - christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

They keep saying the person had a United ticket. We are on ANA. So basically the boarding pass scanner is just a beedoop machine that makes beedoop noises that register to nowhere - christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

Ziare.

com

Potrivit lui Chrissy Teigen, pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din Los Angeles avea bilet pentru alt zbor, desi acest lucru nu a fost confirmat oficial de autoritati , transmite BBC.Avionul s-a intors dupa patru ore de cand zbura deasupra Oceanului Pacific."Patru ore pierdute pentru un zbor care dureaza 11 ore si ne intoarcem din drum pentru ca un pasager nu ar fi trebuit sa se afle in acest avion. De ce... de ce trebuie sa ne intoarcem cu totii nu stiu", a scris pe Twitter Chrissy Teigen.Compania All Nippon Airways (ANA) a transmis ca a fost doar o problema cu "programarea de zbor" a unui client.Adonis Cutchlow, de la Politia din Los Angeles, a declarat pentru LA Times ca nu au existat incidente la bord si ca nu se stie deocamdata de ce avionul a fost intors din drum.