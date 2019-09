Un avion a fost nevoit sa aterizeze de urgenta, din cauza... unei cafele

Ziare.

Incidentul a avut loc in luna februarie a acestui an, insa Departamentul Britanic de Investigare a Accidentelor Aviatice (AAIB) abia a dat publicitatii rezultatele anchetei, conform BBC Avionul era un Airbus A330-243, care a decolat de la Frankfurt (Germania) si se indrepta catre Cancun (Mexic) . Acesta a trebuit sa aterizeze de urgenta in Shannon, Irlanda, conform documentului citat.Motivul: panoul de control pe care a fost varsata bautura fierbinte a inceput sa se topeasca si sa scoata fum. Pilotii au folosit masti de oxigen si nimeni nu a fost ranit.Totusi, Departamentul Britanic de Investigare a Accidentelor Aviatice nu a precizat in raport ce companie aeriana opera zborul respectiv. Insa un ONG sustine ca este vorba despre Thomas Cook Airline.AAIB spune ca pilotul il monitoriza pe copilot, in timp ce era servita cafeaua. In acel moment, avionul se afla deasupra Oceanului Atlantic.Bauturile au fost servite in pahare fara capace, ceea ce AAIB spune ca era normal pentru compania care a operat zborul.Pilotul si-a pus cafeaua pe tava, insa paharul a fost ulterior varsat pe panou.Cea mai mare parte a lichidului a cazut in poala lui si doar o cantitate mica a ajuns pe panoul de control, insa a fost suficienta pentru ca, mai tarziu, sa inceapa sa topeasca niste butoane.Acest fapt a dus la dificultati de comunicare, astfel ca s-a luat decizia de a ateriza in Irlanda.AAIB a mai specificat ca, de atunci, operatorul a schimbat procedura de servire a cafelei: acum sunt incluse si capace la pahare!A.D.