Un avion Blue Air a aterizat de urgenta la Palermo dupa ce era sa se prabuseasca in Mediterana

In aeronava se aflau peste 100 de romani, potrivit Adevarul . Incidentul a avut loc in jurul orei 10:00, cand avionul era deasupra Mediteranei, intre pensinsula italica si Sicilia.Pasagerii au declarat, pentru sursa citata, ca era o furtuna puternica si turbulentele au afectat serios avionul. La un moment dat, s-a inclinat pe partea dreapta si a intrat in picaj. Bagajele au cazut peste pasageri si s-a instaurat panica.Potrivit Digi24, pilotul a reusit sa redreseze aeronava cand era la 100 de metri deasupra marii.- Intr-un comunicat Blue Air explica ce s-a intamplat."Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat astazi de la Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta. Cauza exacta in urma careia aeronava Boeing 737 a fost nevoita sa-si intrerupa cursa a fost, in principal, vantul puternic in rafale cu fenomenul de forfecare, cat si turbulentele severe in apropierea aeroportului", se arata in comunicat citat de News.ro.Dupa ce fenomenele meteo si-au redus din intensitate, aeronava si-a continuat zborul cu destinatia Catania, unde a preluat pasagerii zborului de retur Catania - Bacau, potrivit companiei.Potrivit informatiilor afisate pe site-ul aeroportului din Catania, si un alt zbor, al companiei Ryanair, a fost redirectionat catre Palermo.In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat recent, intr-un interviu pentru News.ro, Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air.