Un avion Blue Air a ramas aproape 2 ore la sol, din cauza unei defectiuni la un geam

"Mentionam ca, in timpul verificarilor tehnice la sol, s-a constatat o defectiune la unul dintre geamurile mobile din cabina pilotilor si s-a procedat la corectarea acesteia. In acest timp, pentru a se evita acumularea de intarzieri, pasagerii au fost debarcati din aeronava si imbarcati intr-o alta", au precizat reprezentantii companiei.Potrivit sursei citate, toate verificarile tehnice se realizeaza de echipa proprie."Principala preocupare a Blue Air o reprezinta siguranta si confortul pasagerilor. In acest sens, toate verificarile tehnice se realizeaza de catre echipa proprie, cu maxima atentie, pentru a asigura transportul pasagerilor la destinatie in siguranta si in cel mai scurt timp posibil", da asigurari compania.